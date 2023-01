Muziekhuis aan Passage Riche blijft toegankelijk

Muzikanten kunnen Passage Riche blijven gebruiken om hun repetitielokaal te bezoeken en ook laden en lossen blijft mogelijk.

De parkeerplaats achter De Feestspecialist XXL mag van B en W op slot voor auto’s. Of daar in de toekomst ook nog niet-klanten van de winkel mogen parkeren, is nog niet duidelijk. De gemeente Boxtel en de eigenaar hebben eerder de intentie vastgelegd dat fietsers en voetgangers de doorgang tussen de Stationsstraat en de Prins Hendrikstraat mogen blijven gebruiken. Maar dat is geen harde afspraak. Die is nu met Stichting Muziekhuis wel gemaakt.

