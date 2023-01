Liempdse lampjes gaan weer voor jaar de berging in

52 minuten geleden

De sfeerverlichting in de Liempdse straten wordt zaterdag gedemonteerd. Vrijwilligers van diverse verenigingen gaan vanaf 09.00 uur aan de slag om de lampjes van de actie Liemt in het Licht vakkundig te verwijderen. Bij de panden waar de inzet van een hoogwerker vereist is, wordt de verlichting een week later weggehaald.

Waar nodig worden reparaties uitgevoerd voordat de gevelversiering in het magazijn verdwijnt. Bewoners buiten het centrum die zelf de feestverlichting ophangen, worden opgeroepen die ook komende zaterdag te verwijderen. Mochten zij een defect constateren dan kunnen zij aankloppen bij de reparatieploeg van Liemt in het Licht via e-mail: info@liemtinhetlicht.nl.