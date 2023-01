Pronkzittingen Liempde: kaartverkoop nu digitaal

De Liempdse prinsenvereniging De Ploegers houdt haar jaarlijkse (jeugd)zittingsavonden op een nieuwe locatie, namelijk De Serenade. Er is een extra voorstelling op zondag en de kaartverkoop verloopt vanaf nu digitaal. De invulling van de zittingen blijft hetzelfde: ze zijn gevuld met amusement voor jong en oud.

De zittingsavonden vinden plaats op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 februari, steeds om 20.00 uur. Omdat er in De Serenade minder stoelen kunnen dan in de voormalige zaal, het Hof van Liempde, is er dit jaar een extra voorstelling. Deze is op zondag 5 februari en begint om 13.00 uur. De prinsenvereniging verklapt alleen het thema van de zittingen: Liemt en het dreigende dinges.

Kaarten zijn vanaf dit jaar alleen digitaal verkrijgbaar via de website van De Serenade. Bestellen kan vanaf dinsdag 17 januari om 19.00 uur. De kosten bedragen 15,80 euro en er is een maximum van vier kaarten per persoon. Online is het tevens mogelijk om zelf de zitplaatsen te selecteren.

JEUGD

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari zijn de jeugdzittingsavonden, ze beginnen steeds om 19.00 uur. De kaartverkoop hiervoor start dinsdag 10 januari vanaf 19.00 uur op www.deserenade.nl. Volwassenen betalen 5,80 euro entree, kinderen 1,80 euro. In tegenstelling tot de voorstellingen van een week later, zijn de toegangsbewijzen voor de jeugdavonden niet aan een bepaald stoelnummer gekoppeld. Voor de kinderen zijn er bankjes vooraan in de zaal. Ouders met een kaartje hebben recht op een stoel.