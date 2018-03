Two of Us speelt hits uit 1968

Adrie van Osch en Jos Vervoort vormen al ruim veertig jaar popduo Two of Us. De twee Boxtelaren zijn verknocht aan de muziek van The Beatles. De Britse band bracht vijftig jaar geleden haar zogeheten 'white album' uit. Diverse liedjes daarvan klinken vrijdag 13 april in cultureel restaurant Vandaag Kookt aan het Stationsplein in Boxtel.

,,Het blijft niet bij muziek van The Beatles", vertelt Vervoort. ,,Ook hits van The Kinks en Simon & Garfunkel komen voorbij. Maar het zijn wel allemaal liedjes die in 1968 in de hitlijsten stonden."

Het optreden begint om 20.30 uur; een halfuur voor aanvang is het restaurant geopend voor publiek. Kaarten à tien euro zijn te reserveren via e-mail.