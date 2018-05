Tweede dag Boer zoekt Band van start

De aftrap van Boer zoekt Band was zaterdag en het was volle bak. Café Den Boer stond afgeladen vol. Vandaag is de tweede dag van het kleinschalige festival aan de Corpus.

Vandaag is het op de buitenbühne de beurt aan On the Edge (14.00 uur), Luke V Martin (15.30 uur), DGOOCH (17.15 uur) en Stammer Lee (19.00 uur), afgewisseld door Teuk McGraig (15.00 uur), Dennis van der Sanden (16.45 uur) en SuperSonicSmashKids (18.15 uur) in het café.