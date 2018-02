Twee schoorsteenbrandjes in Boxtel

Op de foto: Zowel in Lennisheuvel (foto) als de Veldakkerstraat moest de Boxtelse brandweer in actie komen voor een schoorsteenbrandje. (Foto: Sander van Gils).

Maandagmiddag is de Boxtelse brandweer twee keer uitgerukt voor een schoorsteenbrand. Kort voor half twee kwam een blusploeg in actie in de Veldakkerstraat, iets meer dan twee uur later was inzet vereist in kerkdorp Lennisheuvel.

In Lennisheuvel moest zwaar gereedschap uit het blusvoertuig gehaald woeden om de kap bovenop de schoorsteen te kunnen verwijderen. Ondertussen was het schoorsteenkanaal schoon gebrand zodat enkel een controle van bovenaf voldoende was. In de Veldakkerstraat werd het schoorsteenkanaal wel door de brandweer schoongeveegd.

In beide gevallen werd de brandweer van Boxtel bijgestaan de collega's uit Den Bosch welke met een ladderwagen ter plaatse kwamen. (Foto: Sander van Gils).