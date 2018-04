Tuintegels ruilen voor planten

Op de foto: Wethouder Peter van de Wiel (links) ruilde in oktober de eerste tegels voor vlinderstruiken met Lonneke Hoondert (rechts) en Patrick Boleij in hun tuin in Boxtel. (Foto: Peter de Koning).

Bij winkelcentrum Selissenwal krijgen mensen zaterdag 21 april tussen 11.00 en 15.00 uur de kans om alles te weten te komen over het vergroenen van hun tuinen. Dan organiseert Werkgroep Operatie Steenbreek namelijk een informatiemarkt met waterschap De Dommel, woonstichting Sint-Joseph en Tuincentrum Boxtel. Doel? De nadelige gevolgen van verstening onder de aandacht brengen. En bezoekers kunnen een tegel uit eigen tuin inruilen voor een plant.

In oktober startte Operatie Steenbreek. Het doel van het initiatief is om hemelwater sneller in de grond te laten zakken. De laatste decennia kampt het klimaat in Nederland met kortstondige regenbuien en langere periodes van droogte. De tegel-voor-plantenruil is dan ook bedoeld om tuinen in de gemeente te vergroenen zodat tijdens hevige hoosbuien rioleringssystemen niet overbelast worden.

Sinds het begin van Operatie Steenbreek ging een groepje vrijwilligers aan de slag om te kijken welke acties er binnen de gemeente Boxtel mogelijk zijn op dit terrein. Deze zogeheten Werkgroep Operatie Steenbreek houdt met de informatiemarkt de eerste actie. Tijdens de markt worden bezoekers bewust gemaakt van de gevolgen van verstening, zoals het verminderen van de wateroverlast tijdens hevige regenval en de hittestress voorkomen wanneer een lange en warme droge periode aanbreekt.