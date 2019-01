Traumahelikopter rukt uit voor ongeluk in Liempde

Op de foto: SAMSUNG

Er is rond 14.45 een man gewond geraakt door een eenzijdig ongeluk op de Roderweg in Liempde. De bestuurder is onwel geworden, waardoor het ongeval veroorzaakt werd.

De man raakte van de weg en raakte een boom, waardoor hij tot stilstand kwam. De hulpdiensten rukten massaal uit: een brandweerwagen, ambulance en traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De man is met onbekende verwondingen per ambulance en onder begeleiding van een trauma-team naar het ziekenhuis vervoerd. Ook over de identiteit het slachtoffer is nog niks bekend. De auto wordt op dit moment getakeld.