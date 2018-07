Tourspel: 3.000 euro voor Zonnebloem

Op de foto: voorzitter Mark van der Laan van Tourspel Liempde (links) feliciteert winnaars Stephan van Heesch en Mariëlle Strik. Rechts rondemiss Steffie van Rooij.

Met 346 ingevulde lijsten had Tourspel Liempde al een deelnemersrecord te pakken. Zondagavond, tijdens de prijsuitreiking in café De Durpsherberg, werd duidelijk dat De Zonnebloem, het goede doel van dit jaar, daardoor kon rekenen op een recordbedrag van 3.000 euro.

Na een loterij met prijzen voor deelnemers aan het Liempds Tourspel en de uitreiking van de geldprijzen aan dagwinnaars, werd de top vijftien bekendgemaakt. De organisatie koos ervoor dit niet meteen na afloop van de etappe te publiceren op de website, maar het nog even geheim te houden. Winnaar was Stephan van Heesch (gele trui), gevolgd door Martijn van Kempen (groene trui) en Mariëlle Strik, die met de bolletjestrui naar huis ging. Voor de gehele top vijftien werden geldprijzen beschikbaar gesteld. Winnaar van het Extra Tourspel was Erik Knoops. Hij en tien anderen voorspelden de juiste plek van Liempdenaar Koen de Kort in het algemeen klassement van de Tour de France: 78. Na een loting kwam Knoops uit de bus als winnaar. Zelf voorspelde De Kort vier weken geleden dat hij op de 87e plaats zou eindigen.

Lees meer in de digitale editie van Brabants Centrum die op dinsdag 31 juli verschijnt en de papieren editie van donderdag 2 augustus.