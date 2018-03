Ton Rombouts zoekt met Balans naar brede coalitie

Oud-burgemeester Ton Rombouts van Boxtel en 's-Hertogenbosch is door Balans gevraagd als informateur in de coalitieonderhandeling. Na de verkiezingswinst van vorige week startte Balans de coalitiegesprekken met alle partijen. Deze verliepen volgens lijsttrekker Mariëlle van Alphen 'zeer open' en 'ontspannen'.

Van Alphen laat desgevraagd weten dat de partij Rombouts heeft gevraagd vanwege zijn politieke ervaring en kennis van Boxtel. ,,Hij is goed in staat om alle kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten. Na de eerste gesprekken denken wij dat dit een goede volgende stap is in het proces naar het vormen van een coalitie."

Balans behaalde de meeste stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezing en is dus aan zet om een nieuwe coalitie te smeden. De partij laat weten een voorkeur te hebben voor een zo breed mogelijk gedragen coalitie, die recht doet aan de uitslag. Het ligt echter niet voor de hand dat de partijen die het vorige college vormden daarbij aansluiten. Met name Combinatie95, SP en INbox hebben grote moeite met veel standpunten van Balans. Rombouts gaat dit nu onderzoeken.

Rombouts gaat na het Paasweekeinde met alle partijen in gesprek. ,,Ik hoop dan zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven", aldus Van Alphen.