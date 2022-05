Wandelen op bolle akkers in Liempde

21 minuten geleden

Vrijwilligers van Brabants Landschap openen zondag 29 mei van 10.00 tot 16.00 uur het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef in Liempde voor publiek.

In samenwerking met SPPiLL wordt ook een wandeling over bolle akkers in de buurt gehouden. De gids gaat om 10.00 uur op pad. Deelname kost vijf euro. De cultuurhistorisch én natuurlijk waardevolle akkers herbergen bijzondere planten en dieren.