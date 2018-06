Toekomst Elisabethsdael houdt gemoederen bezig

Bewoners, maar ook de politiek, roeren zich om het Eetpunt in Elisabethsdael. Brabants Centrum sprak met Zorggroep Elde. Meer daarover vandaag in de krant van vandaag, donderdag 21 juni.

Om de maaltijdvoorziening in stand te houden, zijn vrijwilligers nodig. Het eetpunt wordt momenteel nog gerund door professionals van Zorggroep Elde, maar dat stopt per 1 juli. Sint-Joseph mag hier vanwege de woonwet geen invulling aan geven. Lees hier meer over in Brabants Centrum van donderdag 21 juli. (Foto: Peter de Koning).