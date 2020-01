Tiny forest in wijk Oost

Het eerste tiny forest van Boxtel komt op het grote grasveld op de hoek van de Beneluxlaan en de Robert Schumanlaan. Dat maakten gemeente, IVN, Transitie Boxtel en de scholen De Vorsenpoel en De Maremak vrijdag bekend. Geen vrees, de speeltoestellen blijven behouden, evenals de pluktuin. En er blijft ruimte genoeg over om te voetballen.

Hoewel de oppervlakte van het nog aan te planten bosje beperkt blijft tot maximaal een zesde deel van het huidige veld, telt het straks toch 1.200 bomen. Nou ja, boompjes in eerste instantie. Waarom er een mini-bos in Boxtel moet verrijzen, lezen leden van Brabants Centrum dinsdag 14 januari in de digitale editie en donderdag 16 januari in de papieren donderdagkrant. (Foto: Gemeente Boxtel).