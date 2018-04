Op de foto: Peter van de Wiel (links) en Katelijne van Thiel leiden namens Combinatie95 de onderhandelingen die tot een nieuwe coalitie moeten leiden.

De vier partijen die sinds 2014 het college van B. en W. in Boxtel vormen, komen vrijdag 13 april voor de derde keer bijeen om te bezien of zij ook de komende bestuursperiode tot vruchtbare samenwerking kunnen komen. In die bespreking wordt ook een tijdpad opgesteld waarlangs men de formatie van de coalitie hoopt af te ronden.