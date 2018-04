Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Tien lintjes uitgereikt in Boxtel

Op de foto: Burgemeester Mark Buijs poseert met de negen inwoners van Boxtel die werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. (Foto: Pol Jansen).

Negen inwoners van de gemeente Boxtel zijn donderdag 26 april benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een lintje wordt op een later moment uitgereikt.

Burgemeester Mark Buijs speldde in de raadzaal van het gemeente huis koninklijke onderscheidingen op bij Ans Kuilman (73), Wil Sep (78) en pater Hans de Visser (76) uit Boxtel, bij Rianne van Aarle (51), Arnold van den Broek (62), Cees Braken (58), Paul Saris (49) en Rien Schalkx (61) uit Liempde en bij Jan Rombouts (63) uit Lennisheuvel. Marij Vervoort (59) was niet aanwezig en ontvangt het lintje op een later tijdstip.

De verdiensten van gedecoreerden wordt uitgebreid vermeld in de papieren krant die vandaag, donderdag 26 april, bij de abonnees op de deurmat valt.