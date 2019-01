Thijn van Alphen schittert in goochelshow van Toverland

Attractiepark Toverland presenteert in deze kerstvakantie een nieuwe goochelshow. Hierin transformeert een jonge goochelaar naar zijn oudere zelf en ontdekt hij zijn ware magie. Het park ging op zoek naar jongens die in de huid van de jonge tovenaar wilden kruipen. Een van de kinderen die auditie deed, was de negenjarige Thijn van Alphen uit Boxtel. Hij werd na enkele zware rondes uitgekozen om samen met nog zeven anderen de rol van de jeugdige versie van de tovenaar op zich te nemen. Thijn is vandaag en morgen te zien in de show A Magical Dream.

Waarom heb je je opgegeven voor de kerstshow van Toverland? ,,Omdat het me echt heel erg leuk lijkt om in deze show te mogen spelen. Ik heb al wat ervaring met reclames, maar niet op toneel. Ik geef graag optredens op school en ben ook al vaak presentator geweest van de maandviering. Dat ging heel erg goed", vertelt Thijn enthousiast. ,,Ik speel ook gitaar en toen ik voor een grote groep op het podium mocht staan werd ik daar superblij van. Hoe gaaf is het dan om dit voor zoveel mensen te mogen doen tijdens een grote kerstshow van Toverland. En nog wel samen met Peter (Eggink, goochelaar - red.)", voegt hij er aan toe. ,,Het is net een droom! Toen mama en papa vertelden dat ik het was uitgekozen voor de rol, sprong ik echt een gat in de lucht. Super lief dat ze mij hebben uitgekozen."

Inderdaad, erg vet! Hoe gingen de audities? Thijn: ,,Ik herkende Peter van de foto en vond het fijn om even met hem te praten. Hij deed meteen al erg aardig tegen me. Toen ik me tijdens de audities moest voorstellen, ging dit erg goed. Ik denk dat het kwam omdat ik onderweg naar de audities het samen met mama had geoefend."

Goed gedaan! En wat verwacht je van de show zelf? ,,Veel gezelligheid met de andere kinderen. En ik hoop dat Peter me stiekem ook nog een goocheltruc gaat leren. Verder verwacht ik dat ik veel zal leren van de optredens, want wie weet word ik later nog wel beroemd", vertelt Thijn. En dan, een beetje verlegen: ,,Ik vind het wel superspannend, maar heb er heel veel zin in. Ik zal mijn best doen om iedereen trots te maken en alle bezoekers te laten genieten." (Foto: Daniëlle van Alphen).