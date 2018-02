Tegenslag voor ijsbaan Boxtel

Op de foto: Een lek in het waterbassin zorgt voor tegenslag bij de aanleg van een schaatsbaan bij De Oude Ketting. (Foto: Henk van Weert).

In navolging van Liempde krijgt ook Boxtel zijn eigen schaatsbaan. Maar de waterbak lekt die daarvoor gisteren bij eetcafé De Oude Ketting werd gebouwd. ,,Toch komt het goed", zegt horecaondernemer Riekske van Dinther vol enthousiasme. ,,Er is een bak zand onderweg om een dijkje aan te leggen."

Net als op evenemententerrein D'n Tip in Liempde is zaterdag bij het chauffeurscafé met zeil en balken een bassin gecreëerd. Van Dinther kreeg daarvoor hulp van Jan Langerwerf die al jaren bij zijn woning in de buurtschap Tongeren een ijsbaantje maakt waar de jeugd naar hartenlust kan ijshockeyen. ,,Dit grote parkeerterrein leent zich bij uitstek voor een schaatsbaantje. Een prachtig initiatief van de uitbaters", vindt Langerwerf.

Hij is met Riekske deze zondagochtend druk in de weer: ,,Blijkbaar zit er een gaatje in het zeil. Vannacht is een deel van het water uit de bak gelopen. Erg jammer." Het heeft 's nachts vier graden gevroren, dus heeft het gelekte water een ijslaag gevormd op het fietspad langs de Bosscheweg. Het ijs wordt verwijderd. Loonbedrijf Van Pinxteren is ingeschakeld om een vracht zand te leveren, dat tegen de randen van de waterbak wordt geplaatst. ,,Zo moet het lek gedicht kunnen worden", verwacht Riekske.

Leo Spanenburg, de vroegere uitbater van De Oude Ketting, kwam ook een kijkje nemen. ,,Wat een pech. Terwijl dit zo'n mooi initiatief is. Hopelijk komt het nog allemaal op tijd goed."

Het gaat de komende nachten zeven tot acht graden vriezen en overdag komt het kwik volgens de voorspelling maar net boven het vriespunt. Een week vol ijspret ligt in het verschiet.