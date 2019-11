Tegenlicht Meetup over duurzaamheid met Green Evelien

De Praktijk van het Ideaal houdt vanavond, donderdag 21 november in het bezoekerscentrum aan het Klaverblad een Tegenlicht Meetup. Hoofdgast is Green Evelien.

Een Tegenlicht Meet Up is een discussie-avond op basis van actuele of eerdere documentaires van het gelijknamige VPRO-programma. Deze worden door heel Nederland georganiseerd, zo ook vanavond vanaf 19.30 uur (inloop 19.00). De Belgische Evelien Matthijssen, bekend als Green Evelien, was eerder onderwerp van gesprek in de reportage Worsteling van de Groenmens. Die aflevering van Tegenlicht zal dan ook het thema van de avond dragen. Matthijssen woont met haar gezin in de Ardennen 'volledig groen'. De presentatie is in handen van Ruud Geven. De toegang is gratis

OP DE FOTO: Evelien Matthijssen is de hoofdspreker tijdens de Tegenlicht Meet Up die 21 november op De Kleine Aarde wordt gehouden. De avond is gratis toegankelijk, juist voor mensen die jeuk krijgen als anderen over duurzaamheid beginnen. Ze houdt een pot vast waarin ze al haar plastic afval van één jaar tijd heeft verzameld. (Foto: eigen collectie).