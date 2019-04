Stichting Toekomst Stationsstraat wil parkeerplaatsen dichtbij de winkels in Boxtel beschikbaar maken. Het parkeerterrein aan de Pierre Janssenstraat biedt ruimte en ligt vlakbij de Stationsstraat, maar om er te komen, moesten bezoekers tot voor kort vanuit het centrum een stuk omlopen. Dat is nu niet meer nodig, omdat er een looppoortje geplaatst is in de muur tussen de Rabobank en de parkeerplaats. Die doorsteek wordt vanmiddag om 17.00 uur geopend.