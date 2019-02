Waarom Brabants Centrum lokale evenementen doelgericht steunt met kennis, kunde en geld

Evenementen en sociale projecten houden een dorp levendig en bruisend. Ze vormen de kers op de taart, de suiker in de koffie, de spekjes in de boerenkool. Zonder die happenings zou het leven in de dorpen geur en kleur missen. Om al die feestelijke, indrukwekkende, verbindende activiteiten tot stand te brengen, zijn betrokken mensen, inzet, tijd en geld nodig. Stichting Brabants Centrum ondersteunt tal van activiteiten in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch en Gemonde.

Met behulp van redacteuren, correspondenten, fotografen, grafici, drukkers en soms keiharde euro's zet de stichting zich in voor de dorpen. Elk project dat zij steunt, kost haar geld. En dat is prima. Want de stichting is in 1944 opgericht met als doel bij te dragen aan de wederopbouw van de lokale samenleving. Nu, 75 jaar later, is stichting Brabants Centrum nog steeds een pijler onder de leefbaarheid van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch en Gemonde. Dat wil ze blijven en dat kan alleen met behulp van leden. Want voor 52,89 euro per jaar betalen zij mee aan de leefbaarheid in hun eigen dorp, aan de kers op hun eigen taart en de spekjes in hun eigen boerenkool. Bovendien ontvangen zij iedere week de krant in de bus en desgewenst de digitale edities op dinsdag en donderdag.

OP MAAT

Niet ieder evenement is gebaat bij dezelfde vorm van ondersteuning. Vandaar dat stichting Brabants Centrum maatwerk levert. Neem bijvoorbeeld Circus Sijm. Boxtel Vooruit, De Volle Bloas, Zorggroep Elde én stichting Brabants Centrum hebben zich gezamenlijk ingespannen om gratis voorstellingen te realiseren voor 2.000 mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Een project dat glansrijk slaagde. Stichting Brabants Centrum dacht mee, werkte mee, zorgde voor publiciteit en gaf een financiële injectie.

Ook Stapel op Sint kan op stichting Brabants Centrum rekenen. Redacteuren, correspondenten, fotografen, designers en drukkers, stuk voor stuk dragen zij bij aan publiciteit voor, tijdens en na de feestelijkheden in december. Precies de acties die Stapel op Sint kan gebruiken en die het evenement mede tot een succes hebben gemaakt.

Stichting Brabants Centrum is de perfecte vleugelspeler: actief en doelgericht. Ze levert continu voorzetten op maat. De organisaties mogen de doelpunten maken, de overwinning komt ten goede aan de dorpen. Gewoon, namens de leden, al 75 jaar.

OP DE FOTO: Stichting Brabants Centrum was nauw betrokken bij de organisatie, financiering en publiciteit van de voorstellingen van Circus Sijm vorig jaar.