Stemmen in Liempde

De stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen werden vanochtend om 07.30 uur geopend. Op vijftien plekken kunnen de inwoners van gemeente Boxtel hun stempas inleveren. Zoals in dienstencentrum De Kloosterhof in Liempde, gelegen naast basisschool De Oversteek. In de lijn van Stemmen in Boxtel vraagt Brabants Centrum aan de Liempdenaren: waarvoor gaat u naar de stembus?

'Leefbaarheid' vindt Henriëtte Faber belangrijk. Maar iets specifieker nog: huizen. Niet voor haarzelf overigens. ,,Ik woon in een buurt waar de gemiddelde leeftijd zo'n 75-plus is. Heel veel van mijn buren willen graag wat kleiner wonen, maar er is gewoon geen aanbod. Naar een seniorentehuis in Boxtel? Tja, Liemt blijft toch Liemt, hé", knipoogt ze.

Het uitgebreide verslag vanuit het stembureau leest u in Brabants Centrum van donderdag 22 maart.

De stembureaus sluiten om 21.00 uur en zijn naast De Kloosterhof op de volgende adressen:

Gemeentehuis Boxtel, Markt 1;

Wereldhuis, Achterberghstraat 18

Stembureau WSD station, Stationsplein 23

Ursulagebouw, St. Ursula 12

Woon-zorgcentrum Simeonshof, Annastraat 5

Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1

Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7

Basisschool De Vorsenpoel, Hendrik Verheeslaan 40

Brede School De Wilgenbroek, Dr. De Brouwerlaan 74

Basisschool De Beemden, Apollopad 99

Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56

Eethuis 't Tweespan, Kapelweg 28

Waterschap de Dommel, Bosscheweg 56

Jeugdhuis Pius X, Heidonk 28 in Liempde