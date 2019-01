Station Boxtel hoofdrol in column NRC

Boxtel - en dan vooral zijn station - kwam woensdag ter sprake in de NRC. Columnist Frits Abrahams: ,,Waar Roger (van Boxtel, red.) aan het roer zit, rijden de treinen op tijd", over de directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Zou het aan de naam liggen? Misschien niet, want Abrahams was echt niet te spreken over het Boxtels station...

,,Weleens op het station van Boxtel geweest op een bitterkoude winteravond? Toch eens proberen. Neem wel een Russische pooljas en bijbehorende berenmuts mee, want in de wachthokjes verkleum je nog meer dan op de perrons", aldus de journalist van de landelijke krant.

Tijdens de spitsturen lopen de perrons over van de kunststudenten met mappen onder hun arm, maar Abrahams had minder gezelschap. Deze keer dartelden er echter geen jongelui door het station en was er geen gezellige, Brabantse sfeer zoals meestal: ,,Het station Boxtel is op zo'n avond volledig uitgestorven, op wat plukjes rillende, gestrande reizigers na." Zelfs medewerkers van de NS vergezelden de schrijver en zijn vrouw niet, want die zijn 'vermoedelijk allemaal doodgevroren'.

Tekst: Jules Hameleers. Foto: Peter de Koning.