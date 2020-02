Star Company wil zoveel mogelijk kinderen op de Markt

De zang- en danstalenten van The Star Company nemen woensdag 5 februari een videoclip op voor het gemeentehuis aan de Markt. Alle scholen zijn aangeschreven om 15.00 uur naar het centrumplein te komen. Spoilers: de clip zal gaan over het klimaat.

Jaarlijks organiseert The Star Company een benefietconcert in het theater met zang en dans. Kinderen in de leeftijd van zes tot negentien jaar kunnen hieraan meedoen. Ieder jaar wordt ook een lied opgenomen, inclusief videoclip. De opbrengst ervan gaat deze keer in zijn geheel naar stichting Voedselbank Boxtel en ter ondersteuning van kansarme kinderen in de gemeente Boxtel.

Ook enkele Boxtelse gemeentebestuurders zullen meespelen in de video. Zo is er een rol weggelegd voor de nieuwe burgemeester Ronald van Meygaarden. Ook wethouders Peter van de Wiel (onder meer verantwoordelijk voor duurzaamheid in Boxtel) en Marusjka Lestrade (onderwijs) zullen meedoen. ,,Nu lijkt het ons geweldig dat er zoveel mogelijk kinderen naar het gemeentehuis komen om mee te doen in de videoclip. Je hoeft alleen je goede zin (en een warme jas) mee te nemen. Ouders zijn van harte welkom!", aldus zangcoach Inge van den Biggelaar, die The Star Company met producer en muzikant Roel Jongenelen heeft opgericht. Meer informatie bij haar via nummer 06-21 24 00 63 of e-mail: ingeving@hotmail.com.

OP DE FOTO: The Star Company bestaat uit een jaarlijks terugkerend benefietconcert, maar ook geven de zingende kinderen op andere plekken optredens. In september bijvoorbeeld nog tijdens cultureel festival Bockesprongen. (Foto: Peter de Koning, 2019).