Sportwethouder zwaait Vierdaagsedeelnemers uit

Op de foto: Van links naar rechts: Ilona van den Brand, Rian de Bie, Wilma de Laat, Elise van Weert en Anne van den Boogaard. (Foto: eigen collectie).

,,Ik wens jullie prettige en sportieve kilometers toe. Heb goede wandeldagen, wij toeteren jullie volgende week vrijdag door de laatste zes kilometers heen", belooft sportwethouder Herman van Wanrooij de Boxtelse wandelaars die de Nijmeegse Vierdaagse gaan lopen.

Donderdagavond vond traditiegetrouw een officieel uitzwaaimoment plaats in de personeelskantine van het gemeentehuis. Zes debutanten ontvingen uit handen van de wethouder een Boxtels Vierdaagse-shirt. Blaasorkest Indenklocht zorgde, in een gelegenheidsbezetting met diverse gastspelers, voor de muzikale omlijsting.

De opkomst was iets magerder dan in eerdere jaren, maar de stemming onder de lopers én Indeklocht zat er al goed in. ,,Ik loop dit jaar voor de derde keer mee. Ik doe het voor de bijzondere sfeer tijdens de Vierdaagse. Ik geniet nu al bij het lezen van alle Facebook-berichtjes over deze tocht", glundert Elise van Weert (55) uit Boxtel. Haar kennissen Ilona van den Brand (31), Wilma de Laat (58) en Anne van den Boogaard (41) debuteren dit jaar bij de Vierdaagse. Rian de Bie (48) loopt voor de tweede keer mee.

Ik ga het gewoon doen!

Samen heeft dit groepje vanaf maart tweewekelijks getraind. Ze zijn er klaar voor. ,,We hebben een trekkershutje op een camping gehuurd. Vrijdag vertrekken we al. Ik laat wel drie kinderen thuis achter en dat is best spannend voor me. Ik zal ze zeker gaan missen", legt Anne van den Boogaard uit. Wilma de Laat vind het juist niet spannend: ,,Ik ga het gewoon doen", zegt ze ferm. Tijdens de laatste dag van de Vierdaagse zal wederom een grote Boxtelse delegatie op haar vaste plek bij de rotonde in Malden staan om de lokale wandelaars aan te moedigen. Liefst 32 muzikanten van De Indenklocht zullen hen muzikaal een hart onder de riem steken. Ook reus Jas de Keistamper is weer van de partij. Wethouder van Wanrooij heeft er zin in: ,,Het is mooi om samen met al die Boxtelaren op die rotonde te staan."

Tekst: Joleen van Rooij.