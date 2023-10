Bridgers strijden om het Boxtels kampioenschap

Multifunctionele accommodatie De Serenade aan de Oude Dijk in Liempde is zaterdag 9 december het decor van het Boxtels bridgekampioenschap. De titelstrijd staat open voor kaartspelers die lid zijn van clubs in Boxtel, Liempde en Esch. Bridgeparen waarvan minimaal één speler in een van deze drie kernen woont, kunnen zich ook inschrijven.

De organisatie van de zevende editie van het Boxtels kampioenschap is in handen van twee lokale verenigingen: Bridgeclub Revanche uit Boxtel en Bridgeclub Liempde. Zij hebben een toernooi opgezet waarin 28 spellen topintegraal worden gespeeld. De beste drie paren winnen een prijs; de kampioenen gaan naar huis met een wisselbokaal. Wilfried de Waele van bridgedistrict Maasland & Meierij ziet als wedstrijdleider toe op een sportief verloop.

AANMELDEN

Het Boxtelse bridgekampioenschap gaat om 13.30 uur van start. De zaal van De Serenade is vanaf 12.45 uur geopend. Deelname kost 25 euro per paar, inclusief koffie met iets lekkers, warme hapjes én een blijvende herinnering. Inschrijven kan tot en met zondag 26 november via e-mail bij Kees Voets: keesvoets56@outlook.com. Telefonisch aanmelden kan ook via nummer 06-57 04 77 93. Belangrijk bij inschrijving: vermeld de naam van beide spelers, hun telefoonnummers en e-mailadres en de speelsterkte A, B of C. Leden van de NBB geven ook hun bondsnummer door.

De kosten van deelname kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL05 RABO 0128.72.95.38 ten name van Bridgeclub Liempde onder vermelding van de namen van beide spelers. Pas na betaling is de inschrijving definitief. Bij grote deelname hanteert de organisatie de volgorde van betaling.