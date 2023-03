Revanche Essche Boys tegen Woensel blijft uit

di 14 mrt., 13:22

Na een aantal wedstrijden met goed voetbal en wisselende resultaten, reisde Essche Boys zondag naar Eindhoven. De wedstrijd in Esch tegen Nieuw Woensel werd nog met 1-4 verloren, dus had de ploeg wat recht te zetten. Maar daar slaagden de blauw-witten niet in...

Al aan het begin van de wedstrijd bleek Nieuw Woensel een goed georganiseerd elftal met twee routiniers centraal achterin. De bezoekers vonden het daarom erg lastig om de vrije ruimtes te vinden. Overigens kwamen de Eindhovenaren er zelf ook moeilijk doorheen.

Essche Boys kreeg de eerste kans: na een goede aanval over rechts en een strakke voorzet van Willem Heijnen, kopte Quint den Ouden net naast het doel. Nieuw Woensel had aan de andere kant wel succes. Een afgeslagen vrije trap werd opnieuw in het zestienmetergebied gebracht en de aanvoerder knikte de 1-0 binnen.

STRAKKE VRIJE TRAP

Na wat veranderingen startte Essche Boys de tweede helft voortvarend. De blauw-witten waren de bovenliggende partij. Maar schoten van Jasper Vorstenbosch en Lars van Wanrooij werden nog net op tijd geblokt. De Eindhovense keeper pareerde nog een kopbal van Rudi van Gemert uit een strakke vrije trap, genomen door Tim van Velthoven.

Vanuit de counter probeerde Nieuw Woensel de score te verdubbelen maar ook de Essche defensie stond goed opgesteld. De thuisploeg besliste echter in de blessuretijd het duel: nadat een vrije trap breed werd gelegd, werd de 2-0 op het scorebord gezet. De gasten baalden: op basis van het wedstrijdverloop had een gelijkspel er zeker ingezeten.

SPANNING

Ondanks het verlies blijft Essche Boys de achtste stek bezetten. Het is erg spannend in de middenmoot van de vierde klasse. Plekken zes en twaalf liggen slechts vier punten uit elkaar in de competitie waaraan ook RKSV Boxtel en VV Irene deelnemen. En dat in een seizoen met een vergrote degradatieregeling...

Wanneer Essche Boys het goede spel vasthoudt, vallen er meer punten binnen te halen. Volgende week speelt de ploeg thuis in het sportpark aan de Witvensedijk tegen de koploper Nijnsel. De aftrap is om 14.00 uur.