Ducks/Oysters gaan nipt ten onder in Karelstad

di 14 mrt., 10:26

In de uitwedstrijd tegen Wasps in Nijmegen leden de rugbyers van Ducks/Oysters zondag een nipte nederlaag van 29-25. Dat er tegen de laagvlieger uit Gelderland geen overwinning werd behaald was verklaarbaar.

Door een groot aantal blessures en verder nog een aantal afwezigen was het voor de bezoekers schuiven met de opstelling. Dit nam niet weg dat na vijf minuten via een solo van nieuwbakken captain Remco Vaes, Stijn van de Loo kon scoren en een 0-5 voorsprong liet aantekenen. Kort hierna won Wasps een ingooiduel en de voortzetting daarvan betekende 7-5 voor de thuisploeg.

GELE KAART

Er gebeurde van alles na een half uur. Max van der Vleuten moest er voor tien minuten af met een gele kaart, om vermeend voorwaarts spel werd een glaszuivere try van Raveen Pasupathy afgekeurd en Wasps bracht de score op 14-5 door een penalty om te zetten in een try. Stijn van de Loo zette voor rust nog een keer aan: 14-10.

Ducks/Oysters beschikt over een drietal specialisten die uitstekend een bal kunnen trappen, maar zij ontbraken allen. Hierdoor was het benutten van conversies een probleem en dat scheelde punten.

OFFENSIEF

Meteen na rust zetten de bezoekers een offensief in, via de voorwaartse wist krachtpatser Nick op ’t Hoog hen op een 14-15 voorsprong te zetten. Echter, toen begon de fysieke pot zijn tol te eisen. Bij de gasten vielen twee spelers geblesseerd uit en omdat er geen invallers voorradig waren, moest het team verder met dertien man. Via de scrum resulteerde dit al snel in een tegentry: 19-15.

Hierna een verre kick van Wasps die niet goed werd verwerkt: 26-15. Met nog een kwartier te spelen begon Ducks/Oysters een slotoffensief. Max van der Vleuten zette een penalty om in een try: 26-20.

Wasps benutte eveneens een penalty: 29-20. Vlak voor het eindsignaal bracht center Stijn van de Loo de spanning terug: 29-25. Er ontbrak echter de tijd om nog iets aan deze stand te doen. Zondag 19 maart is de ploeg vrij, zodat de wonden kunnen worden gelikt om een week later af te reizen naar Pigs Arnhem.