Geen punten voor Boxtel na duel tegen hekkensluiter

ma 13 mrt., 13:58

Dezelfde elf spelers van RKSV Boxtel die Irene een week eerder nog kundig opzij zetten, waren zondag geen schim van zichzelf. Ronde lantaarndrager SV Tongelre pakte de volle drie punten

De rood-witten starten nog voortvarend in Eindhoven. Valentijn Waals neemt in de eerste minuut het vijandelijk doel onder voer. Lars van Hamond legt vervolgens, zoals wel vaker dit seizoen, een aantal fatsoenlijke aanvallen op de mat. Maar zijn voorzetten belanden niet bij medespelers.

RODE KAART?

Tien minuten voor rust ontsnapt Haike van Heesch na een diepe bal van achteren. De Eindhovense keeper komt zijn doelgebied uit, maar is te laat en torpedeert de Boxtelse aanvaller. Minstens iedereen met een rood-wit hart verwacht een rode prent van de scheidsrechter, maar tot verbazing van de bezoekers en opluchting van de Eindhovenaren trekt de arbiter geel.

Een vergelijkbaar moment volgt vlak voor rust. Waals omspeelt zijn directe tegenstander. Hij zou alleen op de keeper zijn afgegaan, maar de doorgebroken wordt net buiten het zestienmetergebied onderuit geschoffeld. Wederom doet de arbiter van dienst de overtreding af met een gele prent.

De vrije trap genomen door Van Hamond belandt bij de tweede paal, de mee opgekomen Mitchell Vogels komt net te kort om de bal tegen de touwen te jagen.

Na rust speelt Boxtel behoorlijk flets en slechts een enkeling scoort een voldoende. Na 65 minuten legt de Munselploeg zijn eerste wapenfeit van de tweede helft op de mat. Een vrije trap van Van Hamond die met veel gevoel en snelheid wordt genomen, gaat richting doel. Maar de minstens zo knappe redding van de Eindhovense sluitpost voorkomt de gelijkmaker.

KINDERLIJK EENVOUDIG

Een moment van balverlies, iets wat de Boxtelaren in de eerste helft al vaak was overkomen, veroorzaakt een dodelijke tegenstoot. De Eindhovense spits krijgt de bal in de voeten en die kan kinderlijk eenvoudig de 1-0 laten noteren.

Boxtel blijft aandringen maar komt er slechts sporadisch uit. Na tachtig minuten is er weer een vrije trap waar Van Hamond achter gaat staan. Hij onderneemt weer een fraaie poging met een streep tegen richting de kruising, maar de keeper ranselt de bal via het aluminium uit zijn doel.

RUIKEN

De gastheren kunnen de drie punten ruiken en grijpen alles aan om de zege over de streep te trekken, inclusief tijdrekken en geveinsde overtredingen. Toch kan de Boxtelse ploeg nog op gelijke hoogte komen: de bal belandt na een voorzet vlak voor de doellijn, maar in de scrimmage die volgt, redt de Eindhovense doelman wederom. Eindstand: 1-0.

RKSV Boxtel staat nu weliswaar derde van onderen, maar na enkele goede resultaten, zijn de kaarten echter weer anders geschud in de vierde klasse. Zo staat Tivoli, ook uit Eindhoven, slechts één punt boven RKSV Boxtel: die ploeg brengt zondag 19 maart een bezoek aan sportpark Munsel. Aftrap: 14:30 uur.