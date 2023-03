In sportpark Molenwijk kon ODC niet voor een verrassing zorgen tegen Zwaluw VFC, de tegenstander uit Vught die is verwikkeld in de strijd om het kampioenschap.

Titelkandidaat maatje te groot voor ODC

ma 13 mrt., 08:59

ODC is er zondag niet in geslaagd om het Zwaluw VFC moeilijk te maken. De tricolores gingen thuis onderuit tegen de titelkandidaat uit Vught.

Na het verlies van vorige week tegen Zigo uit Tilburg, wist ODC vooraf al dat het ook tegen titelkandidaat Zwaluw VFC een lastige partij zou gaan worden. Al na vijf minuten spelen in sportpark Molenwijk bleek dat een juiste inschatting. Na een Vughtse vrije trap vanaf links kregen de tricolores de bal niet goed weg. De afgeslagen bal kwam bij Dylan Laponder terecht die keihard laag uithaalde: 0-1.

OOG IN OOG

De Boxtelse ploeg ging op zoek naar de gelijkmaker maar wist weinig potten te breken. Aan de andere kant kwamen ze in de vijftiende minuut goed weg toen Quinten van Haaren namens Zwaluw de lat raakte. De enige goede kans die de thuisploeg voor de pauze kreeg, was voor Lennart Sannen. Hij zette goed door en kwam daardoor oog in oog met Zwaluw-keeper Bart Hulsbosch te staan. In de afronding ging de bal echter net over. Vlak voor rust kwam ODC nog een keer goed weg toen Van Haaren binnen de zestien naar de grond ging maar de scheidsrechter er geen overtreding in zag.

Na de pauze veranderde er weinig aan het spelbeeld. Zwaluw bleef de bovenliggende partij. Stef van Alphen schoot vlak na rust rakelings naast maar dat was zo’n beetje het enige wapenfeit van de ploeg van trainer Piet Drijvers.

De 0-2 hing lange tijd in de lucht maar Zwaluw slaagde er aanvankelijk niet in om ODC-doelman Robbie Roelofs te passeren. Twee keer ging de bal tegen de lat en een paar keer werd een opgelegde kans niet benut. Daardoor bleef het lange tijd spannend. In de 81e minuut besliste uiteindelijk Bram van der Meer namens de Vughtenaren de wedstrijd: na een lange dribbel zette hij de 0-2 eindstand op het scorebord.

ACHTSTE

Op de uitslag viel weinig af te dingen want de gasten waren deze keer duidelijk een maatje te groot. Door de nederlaag is ODC afgezakt naar de gedeeld achtste plaats op de ranglijst met 18 punten uit 16 wedstrijden.

Na deze nederlaag staat ODC gedeeld achtste met achttien punten uit zestien wedstrijden. De onderlinge verschillen zijn echter klein want de nummer zes heeft slechts vier punten meer dan de nummer twaalf. Volgende week zondag 19 maart gaat ODC op bezoek bij RKDVC, de nummer zeven op de ranglijst. De wedstrijd in Drunen begint om half drie.