RKSV Boxtel haalt gram tegen Irene

di 7 mrt., 07:32

Het vaandelteam van RKSV Boxtel had nog wat goed te maken tegen de buren uit Gemonde. De Munselploeg verloor de vorige ontmoeting namelijk vrij kansloos. Dat was zondag 5 maart anders. De thuisploeg stond al snel voor en gaf die positie niet meer uit handen.

Vanaf het eerste fluitsignaal lieten de intenties van Boxtel niets te raden over. Waar het in de voorgaande wedstrijden nogal eens aan overwicht schortte, stond er nu een volwassen en gedecideerd elftal op de mat. Na drie minuten was het al raak. Valentijn Waals bereikte Sven van Heesch op rechts. Hij speelde op zijn beurt de bal bij Haike van Heesch in de voeten, die via de keeper de bal over de lijn kreeg.

HALVE OMHAAL

Irene kwam af en toe onder de druk uit, zonder echt gevaarlijk te worden. Na nog geen half uur spelen had Lars van Hamond zomaar een wereldgoal kunnen scoren. Hij kreeg de bal over rechts prachtig op maat voorgegeven. Met een halve omhaal vuurde hij het leer richting de verre kruising, maar in plaats van in het doel scheerde de knikker er net naast.

Nog geen minuut later opnieuw een kans voor Van Hamond. Deze keer was zijn inzet te zwak.

De gastheren bleven op zoek naar de tweede treffer, maar gingen rusten met een minimale voorsprong. Direct na de theepauze kopiëerden de Boxtelaren zo ongeveer hun eerste doelpunt. Waals schoot na een snelle inworp de bal naar Van Heesch in het zestienmetergebied. Die werkte, met heel wat minder moeite dan bij de eerste goal, ook zijn tweede treffer binnen.

De Gemondenaren bedienden zich vervolgens van de nodige overtredingen en joegen op de aansluiting. In de tachtigste minuut brak de ploeg gevaarlijk uit, maar thuiskeeper Raymon Strik, die een vrij eenvoudige wedstrijd beleefde, trad resoluut op. Met een aantal frisse invallers trok Boxtel de zege over de streep. Zondag gaat de Munselploeg op bezoek bij hekkensluiter SV Tongelre in Eindhoven. De aftrap is daar om 14.30 uur.