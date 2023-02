Soms is voetbal net een spelletje voetje van de vloer. Iedereen springt op in een poging de bal te raken.

ODC wint weer en klimt op ranglijst

ma 27 feb, 16:50

ODC heeft zondag wederom een goed resultaat neergezet. In het eigen sportpark Molenwijk werd DBN ’22 met 3 - 0 verslagen. De treffers vielen allemaal na rust, via Lennart Sannen, Matai Seebregts en Stef van Alphen. Door deze zege is het team van trainer Piet Drijvers inmiddels geklommen naar de gedeeld zesde plaats op de ranglijst.

De wedstrijd tussen ODC en DBN ’22 stond op het wedstrijdformulier als een thuiswedstrijd voor de Bossche fusieclub genoteerd. Omdat het nieuwe sportpark van de Bosschenaren nog niet klaar is, werd het duel verplaatst naar Boxtel. De ‘thuisploeg’ draait mee in de subtop en was dus op voorhand een lastig te bespelen tegenstander voor de tricolores.

De beginfase kende weinig hoogtepunten. De beide teams speelden rommelig en hadden de grootste moeite om de bal in eigen gelederen te houden. Het eerste doelgevaar was een schot van Tijn Boons vanaf een meter of 20 dat uiteenspatte op de vuisten van DBN-keeper Jim Thewessen.

Vlak daarna kwamen de Boxtelaren goed weg bij een scrimmage in de eigen zestien waarbij doelman Robbie Roelofs met een uiterste redding de openingstreffer voorkwam. Aan de andere kant zette de thuisspelende uitploeg in de 35e minuut een mooie aanval op waarbij Just van Wijk uiteindelijk Sjoerd van Lokven bereikte. De kopbal van de Boxtelse captain kon door Thewessen met moeite worden gekeerd.

JONKIES

Na de pauze was de eerste grote kans voor het Bossche elftal. Na slordig uitverdedigen stond Sherif Bouselham opeens vrij voor het doel maar gelukkig voor ODC schoot hij over. Met wat fortuin kwam de Molenwijkploeg in de 57e minuut op voorsprong. Bij een op het oog ongevaarlijk schot van Lennart Sannen stond keeper Thewessen op het verkeerde been en verdween de bal zo maar in het doel: 1-0. Tien minuten later volgde het hoogtepunt van de middag. De Boxtelse jonkies speelden daarbij de hoofdrol. Tijn Trommelen schatte een loopactie van Matai Seebregts goed in en zette zijn teamgenoot met een slim balletje vrij voor de keeper. Met één voetbeweging rondde de 16-jarige uitblinker vervolgens af: 2-0.

In de zeventigste minuut kwam de vooraf niet geheel wedstrijdfitte Ayoub Omair in de ploeg. Hij kreeg gelijk een grote kans maar zag zijn inzet gekeerd door Thewessen waarna de bal in de rebound naast ging. Tien minuten leek DBN ’22 terug in de wedstrijd te komen. Aanvoerder Bas van Zeelst speelde zich knap vrij op de achterlijn en de bal leek voor het intikken. Met een uitstekende redding voorkwam doelman Roelofs echter de aansluitingstreffer. In de blessuretijd gooide ODC de wedstrijd definitief in het slot. Vanuit de omschakeling bereikte Van Lokven invaller Stef van Alphen die koel afrondde: 3-0.

Door deze uitstekende overwinning heeft de ploeg van trainer Drijvers hele goed zaken gedaan. Het team is inmiddels gestegen naar de gedeeld zesde plaats op de ranglijst met achttien punten uit veertien wedstrijden. Het elftal kent een goede reeks want van de laatste vijf competitiewedstrijden werden er drie gewonnen en twee gelijkgespeeld. Zondag 5 maart kan ODC deze reeks een vervolg geven tegen Zigo in Tilburg. De aftrap is om 14.30 uur.