Taverbo verdiende meer tegen Sittard

ma 27 feb, 15:55

Het vaandelteam van de Boxtelse tafeltennisvereniging Taverbo trad zaterdag in eigen huis aan tegen Sittard. Hoewel de eindstand duidelijk in het voordeel van de gasten wees (3-7), werd de winst niet zomaar weggegeven.

Nicolas Daub, Bram Bakker en Johan van de Nieuwenhuizen mochten het zaterdag voor Taverbo 1 gaan doen. Zij speelden tegen Sam Geuskens, Michel Sijstermans en Andy Snijders van Sittard. Bakker kende in zijn openingswedstrijd tegen Geuskens geen goede start en verloor met 3-1. Daarna volgende een spannende pot tussen Van de Nieuwenhuizen en Sijsterman, waarbij de Limburgse tegenstander met 2-3 aan het langste eind trok.

Gelukkig voor Taverbo wist Daub in zijn partij tegen Snijders wel de volle winst te pakken (3-0), maar verloor hij zijn dubbelduel met Bakker. Toen ook Van de Nieuwenhuizen en Bakker hun duels aan de tegenstanders moesten laten en ook Daub zijn opponent moest feliciteren na een spannende wedstrijd, stond Taverbo met 1-6 achter.

BETER

De laatste drie duels leek het beter te gaan voor de Boxtelse ploeg, maar meer dan het redden van de eer was niet mogelijk. Van de Nieuwenhuizen wist Snijders nog met 3-1 te verslaan. Daub streed tot in de vijfde set om de winst, maar moest die uiteindelijk toch aan Geuskens laten (12-14). Bakker bracht met zijn 3-0 de eindstand nog op 3-7.

Het thuisteam ging de kleedkamer in met het gevoel dat er meer in had gezeten zaterdag. Nu moeten zij zich opmaken voor de belangrijke wedstrijden tegen HTTV in Den Haag. Die staan zaterdag op het programma.