DVG maatje te klein voor FC Engelen

20 minuten geleden

DVG kwam zondag in eigen huis slecht uit de winterstop. Tegenstander FC Engelen overklaste de Liempdenaren en vond zeven keer het net. De thuisploeg scoorde niet.

De gastheren eindigden de wedstrijd met tien man vanwege een rode kaart en kregen ook nog eens een strafschop tegen. Die was volgens de Liempdenaren op z’n minst discutabel.

Bij de bezoekers stond niemand minder dan oud-eredivisievoetballer Anthony Lurling (o.a. Feyenoord en Heerenveen) langs de lijn. Hij zag zijn ploeg al binnen vijf minuten scoren. Een knappe volley vanaf zestien meter leverde een treffer op. Een half uur later was het opnieuw raak.

DVG liet zich niet helemaal onbetuigd: een vrije trap leverde een grote kans op, maar die werd niet benut. De counter die op het dode spelmoment volgde, betekende zelfs de 0-3.

HANDS

De tweede helft kwam traag op gang. FC Engelen vond na een uur voetballen opnieuw het doel. Dit keer via een lange bal over de verdediging. Als de thuisploeg een minuut of tien later een penalty tegen krijgt, wordt het drama alleen maar groter. De scheidsrechter zag van grote afstand een handsbal. DVG dacht daar anders over. De gasten benutten de buitenkans: 0-5. De gifbeker was nog niet leeg, want de arbiter trok een rode kaart, waardoor de Liempdenaren met tien man verder moesten.

FC Engelen bleef scoren. Een vrije trap ging via de binnenkant van de paal binnen en vlak voor tijd viel ook nog de 0-7. Een pot om snel te vergeten voor DVG. De Liempdenaren voetballen vandaag, donderdag 2 februari om 20.00 uur uit bij Vlijmen en zondag 5 februari om 14.30 uur uit bij FC Tilburg.