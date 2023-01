Atletiekclub Marvel start weer met beginnerscursus hardlopen

za 7 jan, 11:55

Atletiekvereniging Marvel start 11 februari met een nieuwe cursus Start to Run voor beginnende hardlopers. Op tien zaterdagochtenden trainen maximaal 25 deelnemers in sportpark Den Wielakker aan de Voetboog in Boxtel. Op woensdagavonden zijn er extra oefensessies voor liefhebbers.

Na de cursus kunnen de deelnemers zo’n drie tot vijf kilometer achter elkaar hardlopen. Vanaf die basis is het voor beginners mogelijk om verder te bouwen.

Hardlopen vereist niet veel bijzondere materialen en kan op vrijwel elk moment en op elke ondergrond. Beginners moeten echter nog ontdekken welke schoenen ze het best kunnen dragen, hoe ze een training opbouwen, hun conditie stapsgewijs verbeteren en steeds langere afstanden volhouden. Tijdens de cursus bij Marvel komen dergelijke onderwerpen aan bod.

De trainingen bestaan uit veel loopscholingsvormen, rekoefeningen en hardlopen in eigen tempo, met gevarieerde schema’s. Daarnaast krijgen de deelnemers informatie over het voorkomen van blessures en loopkleding. Deelname kost 49,50 euro. Aanmelden kan via e-mail: starttorun@avmarvel.nl.