KNVvL huldigt paraglider Huub Coumans uit Boxtel

57 minuten geleden

Op de jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) ontving paraglider Huub Coumans (83) uit Boxtel onlangs de zilveren medaille van verdiensten. Dat gebeurde als erkenning voor de vele kampioenschappen die hij behaalde, maar ook voor zijn werk als official.

Bij paragliding worden deelnemers met parachutes via een lier omhoog getrokken tot zo’n 250 meter. In berglanden wordt de sport bedreven vanaf berghellingen. Ze zweven uren op thermiek door het luchtruim.

Coumans werd onder andere 22 keer individueel Nederlands kampioen en pakte niet minder dan 42 keer de landelijke titel met zijn driepersoons team Falcon Air. Daarnaast sleepte hij twaalf keer het open Vlaams en viermaal het Europees kampioenschap in de wacht. Ook eindigde hij twee keer als derde op het WK Accuracy.

De Boxtelaar is sinds 1982 teamcaptain van de Nederlandse kernploeg precisievliegen waarmee hij jaarlijks deelneemt aan een EK of WK, zowel als official, maar ook als piloot. Daarbij is hij de coördinator en organisator van (inter)nationale wedstrijden. Via contacten die Coumans daar legde, werd hij ook gevraagd om opleidingen paragliding te geven in diverse Aziatische landen.