Jonge veldrijder Jan Kuppens debuteert op bevroren Boxtelse bodem

Een podiumplaats zit er niet in voor Jan, die bijna een jaar geleden lid werd van Wielervereniging Schijndel en zich daar vooral als wielrenner in de kijker rijdt. ,,Veldrijden is heel anders”, bibbert Jan als hij de strijd in de bijna Siberische vrieskou rondom de Boxtelse recreatieplas vroegtijdig heeft gestaakt. ,,Vooral het losse zand is heel zwaar”, verzucht hij. ,,Ik vond het ook heel moeilijk om over de brug te rijden.”

Jan komt als negenjarige uit in categorie 3 en zat in een deelnemersveld van zo’n twintig veldrijders. Sommigen gingen er na het startschot als een speer vandoor, de rest volgde op gepaste afstand en kon een podiumplek meteen vergeten. ,,Volgend jaar ga ik meer wedstrijden rijden”, belooft Jan nadat hij weer een bee..