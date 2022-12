Veldrijders kijken uit naar Langspiercross in Boxtel

do 15 dec, 09:00

Stichting Wielerbelangen Boxtel (SWB) en Wielervereniging Schijndel laten zaterdag 17 en zondag 18 december weer veldrijders ploeteren over het parcours rond recreatieplas De Langspier. De winterse sport voor stoere bikkels is loodzwaar.

Zaterdag is eerst de jeugd aan de beurt, zondag komen de senioren in actie. De zogeheten Toelen & partners jeugdveldrit begint zaterdag 17 december om 11.00 uur. Ook om 13.00 uur zijn er wedstrijden. Een dag later starten de Masters, veldrijders ouder dan veertig, om 09.30 uur. Een minuut later gevolgd door de vijftigplussers. De eliterenners en beloften bij de vrouwen beginnen om 10.30 uur, net als de junioren. De nieuwelingen (v) vertrekken een minuut daarna. Om 11.30 uur is het de beurt aan de amateurs (m). Om 12.45 uur rijden de junioren (m) weg, vanaf 13.30 uur de nieuwelingen en om 14.15 uur de beloften en eliterenners.