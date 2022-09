RKSV Boxtel start sterk in bekerreeks

Boxtel had al een paar oefenwedstrijden achter de rug die de fans hoopvol stemden. Al in de eerste minuut was het raak na een onderschepping. Lars van Hamond stuurde stuurt de pijlsnelle Valentijn Waals op rechts weg. Deze kwam oog in oog met de Esbeekse keeper en scoorde met wat geluk.

In het eerste halfuur dicteerden de gastheren het spel met kansen voor Luis Miguel Ferreira Queridinha en Roland Vogels. Pas na bijna 25 minuten kregen de bezoekers hun eerste serieuze kans. Vlak voor het rustsignaal meende de roodwitten na een corner de bal over de lijn te zien. De prima fluitende arbiter vond echter van niet en liet doorspelen. Enkele ogenblikken later liet David Iwuchukwu niet onverdiend alsnog de 2-0 noteren.