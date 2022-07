Kay Karssemakers in actie tijdens de WK-wedstrijd in het Belgische Lommel.

Kay Karssemakers dertiende in GP MX2

De Boxtelse motorcrosser Kay Karssemakers eindigde tijdens een wedstrijd voor het wereldkampioenschap MX2 in het Belgische Lommel zondag als dertiende in het dagklassement. In de eerste manche kon de coureur vanwege mechanische problemen niet finishen. In de tweede manche nam hij revanche, reed een sterke wedstrijd en kwam hij als tiende over de meet.

Het beloofde geen makkelijk weekeinde te worden in Lommel door de combinatie van een zware zandbaan en warm weer. Desniettemin keek Karssemakers uit naar de race. De warming-up en kwalificatierit op zaterdag verliepen goed.

Op het moment dat zondag het starthek van de eerste manche viel, pakte de crosser de zesde positie. Nog voor de tweede ronde moest hij echter afhaken door technische mankementen aan zijn motor.

In de tweede manche manoeuvreerde de Boxtelaar zich naar een achtste plaats en wist die bijna tot het eind vast te houden. De coureur van het team Hitachi KTM fuelled bij Milwaukee bleef geconcentreerd maar kwam hij in de slotfase toch even ten val waardoor als tiende eindigde.

Komend weekeinde volgt een wedstrijd om het Brits kampioenschap. Het WK MX2 gaat de week daarna later verder tijdens de GP in het Zweedse Uddevella.