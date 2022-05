HCL sleept hard bevochten titel binnen

Volop vreugde bij de HCL-vrouwen nadat in Valkenswaard het eindsignaal klonk. Het gelijkspel tegen HOD was genoeg voor de titel.

Het vrouwenelftal van de Liempdse hockeyclub HCL beleefde zondag een spannende wedstrijd tegen HOD in Valkenswaard. Een gelijkspel of overwinning was nodig om het kampioenschap in de reserve tweede klasse C binnen te slepen. En dat lukte.

Een vroeg tegendoelpunt zorgde ervoor dat HCL wakker werd geschud en feller in de wedstrijd kwam. Dat zorgde voor een goede afschuif op links tijdens de strafconer waardoor het 1-1 werd. HCL ging weer haar eigen spel spelen en dat zorgde voor een paar mooie aanvallen. Opnieuw werd een prima combinatie gespeeld tijdens de strafcorner en door een krachtig schot op doel kwamen de gasten op voorsprong. In het derde kwart kwam HOD langzij: 2-2. In een nog spannend vierde kwart viel geen doelpunt meer.