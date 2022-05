Voetballers Boxtel grijpen wellicht laatste strohalm

Het elftal van RKSV Boxtel trof zondag in Beusichem het reeds gedegradeerde BZS in Beusichem tegenover zich. Dat de thuisploeg zich niet zonder slag of stoot over zou geven, werd al vrij vlug duidelijk.

Dat de Munselploeg elk punt uit de laatste twee wedstrijden goed kan gebruiken, was niet aan de gastheren besteed. Boxtel nam wel het voortouw, maar creëerde in de eerste fase van de wedstrijd niet veel. Dat gold ook voor BZS, maar toch kwam de thuisploeg in de 21e minuut op voorsprong. Na verdedigend geschutter achterin werd de bal op de 5-meterlijn gelegd en ongehinderd binnengeschoten.

Boxtel kwam hierdoor, zoals wel vaker deze competitie, volkomen onnodig met 1-0 achter te staan. Toch werden de roodwitte ruggen gerecht en ging de ploeg op zoek naar de gelijkmaker. Die viel in de 33e minuut. Na een vrije trap op maat van Jari Klijmij plaatste Owen Kemps zijn hoofd tegen het leer. Zijn kopbal miste misschien wel de noodzakelijke kracht, maar niet de zuiverheid. Met een afgemeten boogje valt deze over de goalie van BZS in het doel. Alles lag hierdoor weer oipen. Vlak voor rust was er nog een goede kans voor Haike van Heesch. Die schoot echter over na goed terugleggen van Kemps.

SLORDIG BALVERLIES

Na rust werd duidelijk dat Van Heesch, net als Stijn van der Steen en Luuk van Weert, waren douchen. Als hun vervangers kwamen Lars van Hamond, Tim Hulskes en Luis Miguel Ferreira Queridinha in het veld. Boxtel kwam nu beter uit de startblokken en was een paar keer gevaarlijk, mede door Van Hamond en Queridinha. Na zo’n zeventig minuten verliet ook Kemps het strijdtoneel in ruil voor David Iwuchukwu.

Kort na deze wissel nam echter toch BZS weer de voorsprong. Na slordig balverlies op het middenveld werd de 2-1 aangetekend. De tijd drong om alsnog een goed resultaat te boeken. Direact na de aftrap werd de bal voor de goal van BZS gebracht. In eerste instantie werd deze nog gekeerd, maar in de tegenstoot was Mitchell Vogels er als de kippen bij. Hij wist de bal koppend binnen te lopen: 2-2.

Boxtel bleef aandringen en probeerde, nadat Daniel Foster was gewisseld voor Ramon Mulder, weer snelheid op de flanken te krijgen. Dat lukte vrij aardig en er volgden nog wat behoorlijke aanvallen. Het zo vurig gewenste winnende doelpunt bleef echter uit. Niettemin sleepten de bezoekers toch een punt mee naar huis.

Aangezien directe tegenstander MEC’07 met 3-1 verloor in Buren hangt alles voor de Boxtelaren af van de laatste wedstrijd. Die wordt maandag 6 juni, tweede pinksterdag, gespeeld in sportpark Munsel tegen Wilhelmina. Aftrap om 14.30 uur.