Hockeyers MEP zien droom op promotie vervliegen

di 10 mei, 12:18

Het was een slechte zondag voor de vlaggenteams van hockeyclub MEP. De mannen verspeelden in een rechtstreeks duel met Eindhoven (4-3 nederlaag) een plaats in de nacompetitie. De fel begeerde promotie naar de overgangsklasse wordt minimaal weer een jaar uitgesteld. De vrouwen verloren in een bar slechte wedstrijd met 2–0 van laagvlieger Berkel-Enschot. Ook hun ambitie, een plaats in het linker rijtje, ging in rook op.

De hockeysters vrouwenelftal speelden met stip de slechtste wedstrijd van het seizoen, verzuchtte coach Rein Scheenstra. De balaanname en de passing gingen hopeloos mis. De creativiteit en vooral de beleving ontbraken. Het gemis van spelmaakster Isis-Willigendael wilde hij niet als excuus aanvoeren, maar het speelde wel degelijk mee.

MEP bestond uit elf individuen, van een team was geen sprake. Het eerste kwart ging het nog enigszins, maar daarna zakte het in elkaar. Berkel-Enschot scoorde in het tweede kwart tweemaal achter elkaar. Die ploeg kreeg daardoor zelfvertrouwen.

Ongewild is MEP door deze nederlaag nog niet helemaal vrij van degradatiezorgen en moeten er dus nog punten worden gepakt. Coach Scheenstra wil het seizoen positief afsluiten en kost wat kost zes punten uit de laatste drie wedstrijden pakken. Hij belooft beterschap. Om te beginnen zondag 15 mei tegen de nummer vier Geel-Zwart. Dat zal niet makkelijk worden. Afslag in sportpark Molenwijk om 12.45 uur.

HUISBAND

De 0411-Ultras onder de bezieling van ‘capo Bernd’ begeleidden de laatste weken zowel in uit- als thuiswedstrijden de mannen van MEP. De sfeer met muziek en vreugdevuren heeft een zichtbaar positieve uitstraling op de Boxtelse hockeyers.

Ook zondag startte de ploeg furieus. Door vroege doelpunten van Thijs van Geel en Giel Pijnenburg leek MEP in Eindhoven op een regelrechte verrassing-af te stevenen. De thuisclub was namelijk de nog enige ongeslagen ploeg in deze competitie.

Eindhoven antwoordde in het tweede kwart met een tegentreffer, maar direct daarna raakte MEP de paal. De gastheren speelden in de tweede helft hoge druk en daar kwamen de bezoekers moeilijk onderuit. De gelijkmaker kon niet uitblijven, maar door gevaarlijke Boxtelse uitvallen en prima keeperswerk van Floris Schellekens kon de wedstrijd nog alle kanten op.

In het vierde kwart werden Boxtelaren echter overlopen en liepen de gastheren uit naar 4-2. Teun Langenhoff scoorde uit een corner nog de te late aansluitingstreffer 4-3. Ook de aanhoudende steun van het huisorkest bleek niet voldoende. MEP kan terugzien op een prima eerste helft, maar moet nog leren om dit niveau de hele wedstrijd vast te houden. Zondag 15 mei komt Geldrop naar sportpark Molenwijk. Die ploeg is nog in een felle degradatiestrijd verwikkeld en zal zijn huid duur verkopen. Voor MEP rest de strijd om de ondankbare derde plaats. Afslag om 14.45 uur.