SPIN praat tóch met VVD'ers

Op de foto: Werkgeversvereniging SPIN ziet een biomassaplein op bedrijventerrein Vorst B niet zitten. (Foto: Albert Stolwijk).

Voorzitter Patrick van Loosbroek van de Boxtelse werkgeversvereniging SPIN zei aanvankelijk dat hij geen trek had in een geplande ontmoeting met de VVD-fractie uit Provinciale Staten. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart brengen de liberalen vrijdag 26 januari een werkbezoek aan Boxtel. Bij nader inzien zijn de liberalen toch welkom.

In de papieren krant die vandaag verspreid wordt, liet Van Loosbroek nog optekenen dat hij de Statenfractie niet wilde ontvangen tijdens haar werkbezoek. Daaraan neemt ook gemeenteraadslid Dymph van de Vries met andere vertegenwoordigers van de lokale VVD-afdeling deel. De steun die de Boxtelse raadsfractie deze week verleende aan een biomassaplein op bedrijventerrein Vorst B is de directe aanleiding voor de afzegging, aldus Van Loosbroek. Bij nader inzien komt de SPIN-voorzitter op zijn annulering terug, meldde hij donderdagmiddag. Dat komt omdat de liberalen volgens hem van mening zijn dat ook andere bedrijvigheid op Vorst B mogelijk moet zijn.

De Statenfractie ontmoet de SPIN-preses in diens onderneming Unilux op bedrijventerrein Ladonk. Daar bezoeken de liberalen ook twee innovatieve ondernemingen: Ecotap (dat elektrische oplaadpunten produceert) en Dimaen, ontwikkelaar van machines om industriëel plastic te scheiden. Bovendien nemen de VVD'ers een kijkje in het Oertijdmuseum (Bosscheweg) en gaan zij in gesprek met leden van het Dorpsberaad Liempde.