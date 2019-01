Sluitingstijd Boxtelse cafés blijft op 02.00 uur

De sluitingstijd voor Boxtelse blijft op 02.00 uur 's nachts staan. Dit heeft waarnemend burgemeester Fons Naterop besloten na evaluatie met politie en horecaondernemers. Van verruiming van de sluitingstijd naar 03.00 uur kon weer sprake zijn als er een nieuw convenant is gesloten tussen de horecaondernemers, de politie en de gemeente. Maar daar was nog onvoldoende inbreng voor volgens de burgemeester. Of de kroegen met carnaval tot 03.00 uur open mogen blijven, is nog ongewis.

Op last van toenmalig burgemeester Mark Buijs werd de sluitingstijd van de horeca in juli vorig jaar teruggeschroefd van 03.00 naar 02.00 uur. Dit naar aanleiding van een massale vechtpartij die toentertijd plaatsvond op de Markt en de incidenten die daarop volgden. Er volgde een reeks maatregelen, onder meer het plaatsen van mobiele camera's. Maar ook moesten er opnieuw afspraken gemaakt worden tussen de gemeente, politie en horecaondernemers: tot schaamte van Buijs liet die te wensen over: horecapersoneel stelde het optreden van de politie ter discussie vlak na de vechtpartij. De afgelopen zes maanden is er gesproken over een convenant waarin die samenwerking werd herzien. Daar is echter tot dusver onvoldoende invulling aan gegeven volgens huidig burgemeester Frans Naterop.

Als er medio februari een goed concept klaarligt, dan bekijkt hij of de sluitingstijd voor de kroegen tijdens carnaval dicht verruimd kan worden naar 03.00 uur.

OP DE FOTO: De vernieuwde Boxtelse Markt. In juli, een paar maanden voor de start van de herinrichting, vond een massale vechtpartij plaats waarbij iemand bewusteloos raakte. Daarna werd op last van toenmalig burgemeester Mark Buijs de sluitingstijd teruggeschroefd van 03.00 naar 02.00 uur. Huidig waarnemend burgemeester Fons Naterop handhaaft de huidige situatie. (Foto: Peter de Koning).