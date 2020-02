Op de foto: SAMSUNG

,,Laat mensen met diepe schulden met een schone lei beginnen", was onlangs de oproep van coalitiepartij SP aan het Boxtelse college van B en W. ,,Maar dat doen we al", is nu het antwoord van het gemeentebestuur. De schriftelijke vragen zorgden voor opgetrokken wenkbrauwen bij burgemeester en wethouders. Het is opmerkelijk dat het beleid rondom het kwijtschelden van schulden niet bij de socialisten bekend is, terwijl zij juist een wethouder op het pluche hebben zitten.