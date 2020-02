Schoolcarnaval Spelelier

Op de basisscholen in de gemeente Boxtel begon carnaval vanochtend al. Bijvoorbeeld op De Spelelier. Daar deed niemand minder dan prins Donald VI van Eendengat mee aan verschillende grappige spellen.

Een leutvorst moet van alle markten thuis zijn. Zo gaat hij voorop in de polonaise, zo heeft hij een soort panty op zijn hoofd met tennisballen erin en loopt hij voorovergebogen over een podium. Het kan allemaal in Eendengat. (Video: Mariëlle Wijffelaars).https://www.youtube.com/watch?v=ZekEKtslpnU