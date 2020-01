SaraBandA presenteert pareltjes uit de barok

Barokorkest SaraBandA uit Nieuwegein trakteert Gemonde en omgeving op een concert in de Sint-Lambertuskerk. Blokfluitvirtuoos Sascha Mommertz verleent medewerking aan het optreden op zondag 26 januari. De uitvoering duurt van 16.00 tot 17.00 uur, er is een collecte om de kosten te dekken. Organist Axel Wenstedt bespeelt voor aanvang het Vollebregtorgel in de kerk.

SaraBandA speelt muziek uit de barok, grofweg de periode tussen 1600 en 1750, de tijd waarin grote meesters als Johann Sebastian Bach, George Friederich Händel en Georg Philipp Telemann leefden en componeerden. Van laatstgenoemde brengt het ensemble enkele werken ten gehore. Daarnaast voert het orkest composities uit van Sammartini, Gabrieli en Neri.

Bijzonder aan SaraBandA is dat het strijkersensemble originele barokinstrumenten of kopieën daarvan gebruikt. Niemand weet exact hoe de muziek in de dagen van Telemann geklonken heeft, maar de met darmsnaren bespannen instrumenten geven wel een zekere indicatie. Veel dichter bij het geluid van de achttiende eeuw kun je niet komen.

Aardig detail: SaraBandA brengt Klingende Geographie van Telemann ten gehore, een compositie waarin de Duitser landen en streken in noten vertaalt. Twee delen daarvan heten Vereinigte Niederlände en Spanische Niederlände. Ons huidige land bestond namelijk nog niet.

SUITE

Verder mag in een barokconcert een suite niet ontbreken. Menig toondichter uit de zeventiende of achttiende eeuw heeft zo'n aaneenschakeling van gecultiveerde dansen op zijn naam staan. De naam van het orkest, SaraBandA verwijst zelfs naar zo'n dans, maar die staat 26 januari niet op het programma.

Reserveren voor het concert is niet nodig en parkeren is gratis. Koffie is voor en na de uitvoering te verkrijgen in café-zaal De Schuif tegenover de kerk. Programma's zijn in de kerk te koop voor drie euro, na afloop is er een collecte.

p Barokorkest SaraBandA geeft zondag 26 januari een concert in de Gemondse Sint-Lambertuskerk, die bekend staat om zijn goede akoestiek. (Foto: eigen collectie).