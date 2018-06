Meerderheid Esch kiest voor Boxtel

Een ruime meerderheid van 56% van de Esschenaren wil in de toekomst aansluiten bij de gemeente Boxtel, tegen 40% die liever bij Vught wil horen. Vanaf 611 adressen in Esch kreeg de gemeente Haaren reactie binnen op de vraag: bij welke gemeente wilt u in de toekomst horen? 342 adressen kozen voor Boxtel, 246 voor Vught, op 18 adressen was er geen voorkeur en bij 4 adressen was er een verdeelde mening binnen het huishouden.

De gemeente Haaren bracht vandaag de cijfers naar buiten van de raadpleging van de bevolking van alle vier de dorpen in de gemeente: Biezenmortel, Esch, Helvoirt en Haaren. In alle dorpen konden inwoners aangeven bij welke gemeente ze in de toekomst willen aansluiten, omdat de gemeente Haaren per 1 januari 2021 of 2022 wordt opgeheven. De afzonderlijke dorpen sluiten dan aan bij andere gemeenten. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat: het dorp Haaren bij Oisterwijk, Helvoirt bij Vught en Biezenmortel bij Tilburg. Uit de raadpleging blijkt die voorkeur ook bij de inwoners zelf, hoewel weinig mensen uit deze dorpen hun voorkeur aangaven bij de gemeente Haaren. In Esch was dat anders: daar reageerden ruim 600 huishoudens, verspreid over twee inspraakronden.

De tweede inspraakronde in Esch was nodig, omdat de voorkeur van de dorpelingen na de eerste bevraging niet duidelijk was; de stemmen voor Vught of Boxtel waren gelijkelijk verdeeld. In de maand mei zijn de inwoners van Esch daarom opnieuw gevraagd hun mening te geven. De wens van de bevolking is een belangrijke factor in de uiteindelijke keuze voor de toekomstige gemeente. Morgen, dinsdag 5 juni, presenteert het college van B. en W. het raadsvoorstel met daarin de richting van de dorpen. Op 5 juli beslist de gemeenteraad van Haaren dan uiteindelijk waar welk dorp naartoe gaat. Esch bij Boxtel lijkt een stapje dichterbij.