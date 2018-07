Reus Jas baart opzien in Vierdaagse

Op de foto: Veel Vierdaagselopers uit Boxtel en omgeving poseerden vrijdag in Malden met de Boxtelse reus Jas de Keistamper. Maar ook landelijke bekendheden gingen met de stratenmakersgigant op de foto. (Foto's en tekst: Henk van Weert).

De rotonde Droogsestraat in de Rijksweg te Malden werd vrijdag weer bezet door een delegatie uit de gemeente Boxtel. Op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zorgde een gelegenheidsorkest voor een vrolijke boel en draaide de lokale reus Jas de Keistamper enthousiaste rondjes. Veel langeafstandslopers wilden met de stratenmakersgigant op de foto. En niet alleen wandelaars uit zijn eigen Keistampersdorp.

Politiek commentator Frits Wester van RTL4 bijvoorbeeld, die voor het eerst meeliep en ondertussen verslag deed van het evenement voor zijn omroep, wilde dolgraag met reus Jas worden vereeuwigd. Net als voorzitter Lodewijk Asscher van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, die de laatste wandeldag enkele kilometers met Wester meeliep.

Ook mensen uit bijvoorbeeld Friesland of buitenlandse Vierdaagselopers keken op tégen en poseerden mét de 3,75 meter grote reus uit Boxtel. Ondertussen deelden wethouder Herman van Wanrooij samen met voorzitter Wim Ketelaars van evenementenstichting Boxtel Vooruit flesjes water uit aan de wandelaars die op weg waren naar de Via Gladiola en nog zo'n zes kilometer moesten afleggen naar de finish. Op het etiket een variant van de slogan Meewerkend Boxtel waarmee de gemeente zich profileert: 'Dat krijg je ervan. Als iedereen meewerkt. Dorst!'

