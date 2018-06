Renovatiewerk Gildenhof na bouwvak weer van start

Aannemer Hendriks Coppelmans gaat in september de overgebleven renovatiewerkzaamheden aan de huizen rondom Gildenhof op zich nemen. Dat maakte woonstichting Sint-Joseph deze week bekend. Hiermee komt er voor de bewoners eindelijk duidelijkheid over het onderhoud aan hun huizen.

Door het faillissement bij Bouwgroep Moonen liep het renovatieproject van de woonstichting vertraging op. Het Bossche bouwbedrijf had 31 woningen vrijwel klaar, maar moest deze nog op enkele punten afwerken. Hiervoor heeft Sint-Joseph onderhoudsdienst Van Wijnen ingeschakeld. De overige 62 woningen worden nu door Hendriks Coppelmans afgewerkt. Het Udense bedrijf begint half september met de woningen in de Sint-Sebastiaanstraat. Daarna volgen de huizen aan Selissenwal 20 tot 40, Sint-Barbarastraat, Sint-Catharinastraat en de Vaandelstraat. Voor bewoners uit deze straten is er donderdag 5 juli om 19.30 uur een informatieavond in restaurant Molenwijk. Hier wordt de definitieve planning bekendgemaakt.

Sint-Joseph heeft eerst onderzocht of zij een doorstart kon maken met Moonen. Toen dat niet mogelijk bleek, is de woonstichting op zoek gegaan naar een andere aannemer. Voor de woningen die nog afgewerkt moesten worden, heeft Sint-Joseph haar eigen onderhoudsdienst ingeschakeld. Deze huizen zijn bijna klaar.

Onlangs hield de woonstichting een informatieavond voor bewoners. Daar gaf directeur-bestuurder Rob Dekker uitleg over het faillissement en de impact hiervan voor de huurders. Dekker gaf ook aan nu weer vooruit te willen kijken. ,,De betreffende bewoners weten inmiddels wat er nog uitgevoerd moet worden in en aan hun woning."

Om de bewoners een hart onder de riem te steken, en wellicht als zoethoudertje, trakteert Sint-Joseph de betreffende bewoners op vrijdag 6 juli op een zomerse versnapering. Er staat dan tussen 15.00 en 16.00 uur een ijscokar op het grasveld in de Gildenhof.

OP DE FOTO: De steigers op de Sint-Sebastiaanstraat worden na de zomer weer opgebouwd. In maart stonden ze leeg toen bekend werd dat Bouwgroep Moonen failliet was. (Archieffoto: Rens van den Elsen)